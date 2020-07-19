شكرا لمتابعة خبر عن أقوال مأثورة للملك عبدالعزيز: " لا أريد أن أسمع عن مظلوم " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): نشر حساب "تاريخ آل سعود" مقولة للملك عبدالعزيز "رحمه الله"، عن المظلومين، قالها 1372هـ /1952م. نشر حساب "تاريخ آل سعود" مقولة للملك عبدالعزيز "رحمه الله"، عن المظلومين، قالها 1372هـ /1952م. وجاءت المقولة كالتالي: " لا أريد في حياتي أن أسمع عن مظلوم، ولا أريد أن يحملني الله وزر ظلم أحد، أو عدم نجدة مظلوم أو استخلاص حق مهضوم، ألا قد بلغت... اللهمّ فاشهد " .

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