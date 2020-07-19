شكرا لمتابعة خبر عن إلزام المحلات بتركيب مُنزلق لذوي الإعاقة في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): ألزمت أمانة منطقة الرياض، المحلات والمراكز التجارية بتركيب مُنزلق لذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتحقيقًا للوصولية الشاملة لكافة أفراد المجتمع. ألزمت أمانة منطقة الرياض، المحلات والمراكز التجارية بتركيب مُنزلق لذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتحقيقًا للوصولية الشاملة لكافة أفراد المجتمع. ومنحت الأمانة، مهلة أقصاها 60 يومًا للمحلات والمراكز التجارية؛ من أجل التصحيح.

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