شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إزالة 30 حوش و 12 استراحة في غرب الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): أكدت بلدية غرب الدمام على استمرار حملات تحسين المشهد الحضاري في المنطقة. أكدت بلدية غرب الدمام على استمرار حملات تحسين المشهد الحضاري في المنطقة. وقالت عبر حسابها على "تويتر"، إنه في إطار حملاتها تمت إزالة إدارة الخدمات عدد (٤٥) صندقة خشبيه وعدد (٣٠) حوش وعدد (١)مسلخ وعدد (١٢) استراحه ، وذلك بعد اشعار اصحابها بضرورة الازالة.

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