شكرا لمتابعة خبر عن أعداد المتعافين من فيروس كورونا تقترب من الـ200 ألف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصبحت أعداد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة، قريبة من حاجز الـ200 ألف متعافٍ منذ بدء جائحة كورونا. أصبحت أعداد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة، قريبة من حاجز الـ200 ألف متعافٍ منذ بدء جائحة كورونا. ووصل إجمالي حالات التعافي حتى اليوم الأحد، 197735 حالة، إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3517 حالة تعافي جديدة. كما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 2504 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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