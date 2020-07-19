شكرا لمتابعة خبر عن بعد غيرته التي أفقدته عمله.. «بشرى الأفلاج» تقدم محلًا وقرضًا لـ«الدوسري» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):

أعلنت الجمعية النسائية الخيرية "بشرى" النسائية بالأفلاج عن تكفلها بتقدم محل بأسواق العثيم بالمحافظة مدفوع الإيجار لمدة سنتين مع "قرض حسن" للشاب أنس الدوسري، الذي دفعته غيرته للإبلاغ عن قيام زميله من جنسية عربية بالتحرش بالمتسوقات بأحد المحلات التجارية، مما تسبب في فصله عن عمله بالمحل بعد ذلك البلاغ .

وأتى ذلك التكريم من جمعية بشرى النسائية للشاب أنس الدوسري نظير موقفه النبيل الذي ينم عن غيرته تجاه دينه ووطنه، ودعت رجال الأعمال إلى مساعدته في تهيئة المحل ودعم الشاب ليتمكن من إدارة محله الجديد والاستفادة من خيرات بلاده في الانخراط في سوق العمل والاعتماد على نفسه في التجارة .

وكانت دوريات شرطة محافظة الأفلاج وبالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج، باشرت نهاية الأسبوع المنصرم بلاغاً عن قيام مقيم عربي يعمل بأحد المحلات التجارية بالمحافظة، بالتحرش بالمتسوقات.

وعلى الفور تم مباشرة البلاغ وضبط المقيم وتحويله للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لإكمال اللازم بحقه.