أخبار السعودية اليوم.. 4% من المنشآت الخاصة تستفيد من صندوق الضمان الصحي.. وتوقعات بأمطار وسيول خلال 48 ساعة.. والصحة تنصح بضرورة تطعيم الأطفال

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية، ليوم الأحد 19 يوليو 2020، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها: 99,4% من المنشآت الخاصة تستفيد من صندوق الضمان الصحي، وتوقعات بأمطار وسيول خلال 48 ساعة، ووزارة الصحة تنصح بضرورة إجراء تطعيمات للأطفال.

ياسر المعارك: 99,4% من المنشآت الخاصة تستفيد من صندوق الضمان الصحي

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، ياسر المعارك، أنّ صندوق الضمان الصحي اعتمد خطة تشغيلية مؤخرًا، ومزمع إطلاقها نهاية العام الجاري، ستحدث أثرًا كبيرًا على قطاع التأمين الصحي الخاص لا سيما على الشريحة التي استنفدت حد تغطية وثيقة التأمين الصحي والبالغة 500 ألف ريال.

القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ ناصر الحمود الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح، رحمه الله.

«الحصيني» يحذر من أمطار وسيول بهذه المناطق خلال الـ 48 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، سقوط أمطار متفاوتة في غزارتها من مكان إلى آخر على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة وسلطنة عمان والإمارات واليمن تمتد إلى جنوب منطقتي الرياض والشرقية، وذلك خلال الـ «48» ساعة المقبلة من اليوم الأحد 28/ 11/ 1441هـ إلى مساء غد الإثنين.

مخالفات مرورية غرامتها من 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال.. إحداها القيادة تحت تأثير المخدر

حددت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، 5 مخالفات مرورية تتراوح غرامتها بين 5 آلاف و10 آلاف ريال.

مواعيد إغلاق بوابات القبول الموحد وإعلان النتائج للجامعات الحكومية بالرياض

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد غلق بوابة القبول، وإعلان النتائج.

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز وقائد الأمن البيئي يبحثان التعاون المشترك

ناقش رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي وقائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد الركن ساهر الحربي، اليوم الأحد، أطر التعاون الأكاديمي في تطوير القدرات والتدريب والاستشارات.

«المياه الوطنية» تنفذ مشروعات جديدة بمحافظات نجران الشمالية

قامت شركة المياه الوطنية مؤخرًا، بتلبية احتياجات أكثر من 40 ألف نسمة في المحافظات الشمالية بمنطقة نجران (يدمة وحبونا وبدر الجنوب)، من مياه الشرب بالعديد من المشروعات.

3 شروط للإعفاء من عقوبة الاتجار بالبشر منها مبادرة الجناة بالإبلاغ

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حددت لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، 3 شروط من أجل الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.

بـ5 لغات.. «شؤون الحرمين» تستعد لترجمة خطبة عرفة

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة ونقلها لدول العالم هذا العام ١٤٤١هـ، بعدد ٥ لغات عالمية «الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية.

«لا تؤجلها».. «الصحة» تنصح بضرورة إجراء تطعيمات الأطفال

دعت وزارة الصحة جميع أولياء الأمور إلى الحفاظ على صحة الأبناء؛ وذلك بعدم تأجيل التطعيمات.

بدأت بـ«الركايب» وانتهت بـ«الهاف».. رحلة الحجاج قديمًا من الرياض إلى مكة

بينما تستعد وزارة الشؤون الإسلامية لموسم الحج هذا العام، أوضحت دارة الملك عبدالعزيز وسائل نقل الحجاج قديمًا عبر مقطع فيديو توثيقي بثته على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة.

استطلاع هلال شهر ذي الحجة مساء الإثنين.. وعلى المواطنين الإبلاغ حال رؤيته

دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ.

«جبل عمر» تصدر الصك الموحد لمشروعها في مكة

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، عن إصدار الصك الموحد لكامل مساحة مشروعها في المنطقة المركزية بمكة المكرمة بمساحة إجمالية 231.94 مليون متر مربع.

جامعة الأمير محمد بن فهد تحتل المرتبة الخامسة بمؤشر نيتشر العالمي 2020

دخلت جامعة الأمير محمد بن فهد في قائمة الجداول السنوية لمؤشر نيتشر العالميNature index 2020، والمختص بالمخرجات البحثية الإحصائية للجامعات ومراكز الأبحاث؛ حيث احتلت الجامعة المركز الخامس وذلك خلال الفترة من يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019م.

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