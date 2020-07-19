قائد قوات أمن الحج: سيتم فرض طوق أمني على المشاعر والحجاج.. ولن تكون هناك حملات للحج

شهد المؤتمر الصحفي الأول لأمن الحج، الحديث حول الخطط الأمنية والتنظيمية والمرورية لموسم حج 1441هـ، إعلان خطة الحج لهذا العام الاستثنائي على الصعيد العالمي، نظرًا لتفشي جائحة كورونا، وما يتتبعها من إجراءات وقائية، واحترازية شديدة الخصوصية؛ حيث تم التركيز خلال المؤتمر على عدد من النقاط الخاصة بخطة الحج، وذلك وفقًا للحساب الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، والتي لخصتها في التالي: أولاً: تطبيق الاجراءات الاحترازية على الحجاج والمشاركين كافة في أعمال الحج. ثانياً: لن يُسمح بالدخول للمشاعر المقدسة إلا للمصرَّح لهم فقط. ثالثاً: تطبيق الخطة الأمنية تأتي حفاظاً على سلامة الجميع. رابعاً: ستكون إدارة المشاعر من خارج المشاعر المقدسة.

وكشف قائد قوات أمن الحج، خلال المؤتمر الصحفي الأول لأمن الحج، عن اكتمال الاستعدادات الأمنية لموسم الحج، مؤكداً على أن الحج هذا العام سيكون وفق أعداد محدودة وإجراءات احترازية.

وقال قائد قوات أمن الحج، أنه سيتم عمل طوق أمني كامل على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم، مضيفاً أن دخول المشاعر المقدسة سيكون للمصرح لهم وعقوبات على المخالفين. ونفى أن يكون هناك حملات للحج خلال هذا الموسم الاستثنائي.