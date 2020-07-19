3 حالات وفاة وإصابة واحدة بحادثي انقلاب لسيارتين

أوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغين عن وقوع حادثي انقلاب.

وقال الزهراني، إن وقت بلاغ الحادث الأول كان في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل في معشوقة وتحديدًا بمفرق البعيثة مع تربة.

وأضاف، أنه تم توجيه فرق إسعافيه من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرقة، تبين وجود 3 إصابات نتج عنها حالتا وفاة بالموقع، وإصابة من بسيطة إلى متوسطة، وتم التدخل إسعافيًا ونقله إلى مستشفى قباء من قبل الفرق الإسعافيه للهلال الأحمر.

وتابع الزهراني، أما الحادث الثاني فكان عبارة عن انقلاب اَخر، بعقبة غامد الزناد، وورد البلاغ الثاني لغرفة العمليات في تمام السابعة والربع صباح اليوم الأحد، لافتًا إلى أنه تم توجيه الفرق للموقع وعند وصولهم اكتشفوا وجود حالة وفاة واحدة بالموقع بعد الكشف عليها.