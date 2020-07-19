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الصحة: تسجيل 2504 إصابات جديدة بكورونا.. ووفاة 39 حالة

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شفاء 3517 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2504 إصابات جديدة بفيروس المستجد «كوفيد- 19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 250920 حالة.

وذكرت وزارة الصحة، أنه تمَّ تسجيل 3517 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 197735 حالة، بينما تمَّ تسجيل 39 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 2486 حالة.

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