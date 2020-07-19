تعرف على الإجراءات التنظيمية والصحية لموسم الحج 1441هـ

مع إقبال موسم حج استثنائي اتخذت المملكة ممثلة في وزارة الحج والعمر والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، العديد من الإجراءات الصحية والتنظيمية لحفظ سلامة الزائرين.

في 6 يوليو الجاري، أوضحت وزارة الحج والعمرة أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيسي لاختيار حجاج موسم حج عام 1441هـ، بعدما صدرت الموافقة على أن تكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70% من إجمالي حجاج هذا العام.

خطة وزارة الحج والعمرة لموسم الحج 1441هـ

وتكون نسبة السعوديين 30% فقط من الحجاج، على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفقًا لـوزارة الحج والعمرة.

واختارت وزارة الحج والعمرة الحجاج السعوديين من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوافر فيهم المعايير الصحية؛ وذلك تقديرًا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة.

أما غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة فإن من لا يعانون من أي أمراض مزمنة ستكون لهم الأولوية، وأيضًا من لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ومن لم يسبق أن أدوا الفريضة من قبل، ممن أعمارهم بين 20 و50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة، وفقًا لوزارة الحج والعمرة.

وأتاحت وزارة الحج والعمرة التسجيل الإلكتروني لغير السعوديين المقيمين داخل المملكة على موقع الوزارة لمدة 5 أيام ابتداءً من الاثنين 15 ذي القعدة 1441هـ الموافق 6 يوليو 2020م، حتى يوم الجمعة 19 ذي القعدة 1441هـ الموافق 10 يوليو 2020.

إجراءات رئاسة شؤون الحرمين لموسم الحج 1441هـ

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في السياق ذاته، أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية سلسلة من البرامج الإرشادية والتوجيهية بالمسجد الحرام 95 برنامجًا عبر 13 إدارة تتبع رئاسة شؤون الحرمين لتوعية الحجاج خلال موسم حج ١٤٤١هـ.

وكذلك أطلقت وكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام برامج موسم الحج لعام ١٤٤١هـ التي تبث عن بعد، منها برنامج بصيرة لتصحيح التلاوة لذوي الإعاقة البصرية، وبرنامج الأسماء الجليلة، وهو مسابقة علمية خاصة بأسماء الله الحسنى، وبرنامج اختبر معلوماتك، وهو مسابقة علمية خاصة بمناسك الحج، ووصايا وهي رسائل توعوية مترجمة عن موسم الحج وبرنامج يوم عرفة.

فيما تستعد رئاسة شؤون الحرمين لمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة ونقلها لدول العالم خلال موسم الحج ١٤٤١هـ، بـ٥ لغات عالمية «الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية».

وتهدف «شؤون الحرمين» خلال موسم الحج 1441هـ إلى إيصال الرسالة الدينية الصحيحة إلى المسلمين باختلاف لغاتهم، عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين.

وتبث خطبة عرفة صوتيًّا للحجاج بمشعر عرفة ولجميع المسلمين بأنحاء العالم من خلال القنوات المحددة، ويعد مشروع ترجمة خطبة عرفة هو المشروع الأكبر من نوعه.

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