السعودية اليوم / الأردن تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس

وقالت في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لثلاثة أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1024 حالة.

// انتهى //

18:48ت م

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عمّان 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1218 إصابة.وقالت في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لثلاثة أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1024 حالة.// انتهى //18:48ت م0176

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