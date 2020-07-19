السعودية اليوم / رئيس جامعة حفر الباطن يوجه بتحديث درجة اختبارات قياس للمتقدمين للقبول



حفر الباطن 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليه 2020 م واس

وجه معالي رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني بتحديث درجة اختبارات المركز الوطني للقياس للمتقدمين للقبول في مرحلتي البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1441-1442هـ.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد العنزي أن توجيه معالي رئيس الجامعة يأتي تقديرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها الجميع بسبب جائحة فيروس

وبين أنه -وفق شروط وآلية القبول والتسجيل المعلنة مسبقًا- كانت الدرجة المعتمدة للطالب هي الظاهرة له عند تقديم طلب الالتحاق بالجامعة ولا يمكن التعديل عليها، قبل أن يصدر توجيه معالي رئيس الجامعة لعمادة القبول والتسجيل بتحديث درجات المتقدمين حيث يتم احتساب الدرجة الأعلى للمتقدم.

يشار إلى أن الجامعة أغلقت بوابة القبول الإلكتروني مساء أمس السبت، ومن المنتظر أن تُعلن على الدفعة الأولى من المقبولين والمقبولات يوم غدٍ الاثنين.

// انتهى //

17:46ت م

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حفر الباطن 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليه 2020 م واسوجه معالي رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني بتحديث درجة اختبارات المركز الوطني للقياس للمتقدمين للقبول في مرحلتي البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1441-1442هـ.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد العنزي أن توجيه معالي رئيس الجامعة يأتي تقديرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها الجميع بسبب جائحة فيروس كورونا وتسهيلاً على الطلاب والطالبات المتقدمين من أجل الحصول على قبول يتوافق مع أعلى درجات حصلوا عليها في اختبارات مركز قياس.وبين أنه -وفق شروط وآلية القبول والتسجيل المعلنة مسبقًا- كانت الدرجة المعتمدة للطالب هي الظاهرة له عند تقديم طلب الالتحاق بالجامعة ولا يمكن التعديل عليها، قبل أن يصدر توجيه معالي رئيس الجامعة لعمادة القبول والتسجيل بتحديث درجات المتقدمين حيث يتم احتساب الدرجة الأعلى للمتقدم.يشار إلى أن الجامعة أغلقت بوابة القبول الإلكتروني مساء أمس السبت، ومن المنتظر أن تُعلن على الدفعة الأولى من المقبولين والمقبولات يوم غدٍ الاثنين.// انتهى //17:46ت م0168

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