السعودية | وزير التعليم: استئناف العمل قبل بداية العام الدراسي بشهر لعقود الصيانة

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الخليج 365 - الرياض- استئناف العمل لعقود نظافة المباني مع عودة المعلمين والإداريين للمدارس نشر قبل 1 ساعة - 5:30 مساءً, 19 يوليو 2020 م المناطق - الرياض وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، باستئناف العمل قبل بداية العام الدراسي بشهر لعقود الصيانة، وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية، وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني المدرسية.

وتضمن توجيه الوزير استئناف العمل لعقود نظافة المباني المدرسية مع عودة المعلمين والإداريين للمدارس، حسبما جاء في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”.

وكان وزير التعليم قد قرر في مارس الماضي إيقاف أعمال الصيانة والنظافة بكل المباني المدرسية، عقب قرار التعليق المؤقت للدراسة بجميع مناطق المملكة في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي بسبب فيروس “كورونا”

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