تشيع الرقيب الثقفي شهيد حريق سوق الصواريخ بجدة

2020-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله عيد القرشي، تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية لأسرة الرقيب محمد عبدالله الثقفي، سائلًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته.

وكان الرقيب محمد عبدالله الثقفي استشهد صباح اليوم (الأحد) أثناء مباشرته مهام عمله في حادث حريق سوق الصواريخ بجنوب محافظة جدة.

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وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الموحدة 911 تلقى في تمام الساعة: (23:17) من مساء يوم السبت الموافق ٢٧ / ١١ / ١٤٤١هـ بلاغًا يفيد عن وجود حريق بعدد من المحال التجارية بسوق الصواريخ جنوب محافظة جدة، ليتم تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.

وأضاف الغامدي فور وصول الفرق للموقع اتضح بأن الحريق شب بعدد من المحال التجارية بمساحة ١٠٠*٥٠ م، مضيفًا أن فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق ومنع انتشاره للمواقع المجاورة وإخماده بشكل تام.

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