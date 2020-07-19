هل تأخر سقوط بقايا الحبل السري أمر مقلق؟ استشاري أطفال يجيب

2020-07-19

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يمثل الحبل السري للمولود همزة الوصل بينه وبين الأم داخل الرحم طوال مدة الحمل، وتعتبر السرة مكانًا يسهل للميكروبات العيش فيه إذا لم تتم العناية بها بالطريقة الصحيحة منذ الساعات الأولى من الولادة، ويكون ذلك عن طريق إضافة الكحول المخفف للسرة ( الغسول السري ) مرتين على الأكثر في اليوم لمدة خمسة أيام، وبعدها تسقط بقايا الحبل السري غالبًا في اليوم العاشر أو الحادي عشر بعد الولادة، ولكن ماذا لو حدث تأخير في سقوطها عن المدة المحددة، وهل هذا الأمر يعد طبيعيًا أم يدعو للقلق؟

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عدم تجاهل المشكلة

يقول استشاري طب الأطفال الدكتور نصرالدين الشريف لـ” متابعات الخليج 365“، على جميع من يرزقوا بالمواليد ويتأخر سقوط بقايا الحبل السري أن يتجهوا للطبيب فورًا، إذ إنه في بعض الأحيان يكون تأخر سقوط السرة نتيجة لخلل في عمل كرات الدم البيضاء، وهو الذي يؤخر سقوط السرة لمدة قد تصل إلى شهر أو ما يزيد، ولكن يصاحب هذا المرض أشياء أخرى، مثل تكرار التهابات صدرية، ونزلات معوية عند الطفل المصاب ووجود طفح جلدي أو خراج على جسم الطفل، وفي أحيان أخرى يكون هناك شيء مثل قطعة صغيرة بارزة من السرة بعد سقوط بقايا السرة، وفي مثل هذه الحالات يجب الخضوع لأشعة تليفزيونية على البطن (سونار)، فهذا النتوء غالبًا ما يكون بقايا قناة urachus، التي لم تضمر في أثناء فترة نهاية الحمل، ويجب استشارة طبيب جراحة الأطفال في الأمر.

التعقيم والمراقبة مهمان

ويؤكد الدكتور الشريف، أن الطبيب يصف المطهر الذي يجب أن تستخدمه الأم بصورة يومية حتى يتم سقوط الجزء المتبقي؛ وذلك لضمان تطهير ونظافة مكان الجرح، كما يلزم مراقبة مكان الحبل السري بصورة مستمرة حتى يجف ويلتئم، ويجب على الأم ألّا تحاول شد هذه القطعة بنفسها، وإن كانت على وشك السقوط فيجب أن تتركها حتى تسقط بمفردها، ويجب عدم الانزعاج والقلق عند سقوط بعض نقاط دم بسيطة، ولكن في حالة إذا استمر النزيف فيجب استشارة الطبيب على الفور، ويجب عدم إهمال تنظيف المكان حتى تتجنب الأم ظهور رائحة غير محببة والتهابات في هذه المنطقة.

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