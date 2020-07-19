طالبات جامعة نورة يتعرّفن على سكري النوع الأول

2020-07-19

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

قدمت جمعية السكري السعودية الخيرية مساء اليوم الأحد البرنامج التدريبي لطالبات جامعة الأميرة نورة تحت عنوان (مقتطفات عامة عن داء السكري النوع الأول)، إذ حاضر أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، عن سكري النوع الأول، وذلك عبر برنامج زووم.

السكري النوع الأول

وحول داء السكري النوع الأول قال البروفيسور الأغا لـ”متابعات الخليج 365“، هناك نوعان لداء السكري وهما:

⁃ الأول وينتج عن نقص الأنسولين أو عدم وجوده نهائيًا، وذلك بسبب اضطراب في الجهاز المناعي، فيقوم بمهاجمة خلايا بيتا، وبالتالي يصبح البنكرياس عاجزًا عن إنتاج الأنسولين بكميات كافية للجسم، ومن أعراضه: العطش والجوع الشديدان، وكثرة التبول والإعياء، وضعف في الرؤية وتعب عام، ويكون علاج هذا النوع بأخذ جرعات يومية من الأنسولين على مدى الحياة، وفي حال لم يعالج المرض فإن المريض يدخل في غيبوبة.

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⁃ أما النوع الثاني فيعرف بمقاومته للأنسولين الموجود بكميات كافية في الجسم، وبالتالي تراكم الجلوكوز في الدم، حيث يصبح الشخص عرضة لمرض السكري، ومن أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة بهذا النوع، الأشخاص المصابون بالسمنة، أو ارتفاع ضغط الدم، وتشبه أعراضه أعراض النوع الأول لكنها تكون أقل حدة، ويكون علاجه عن طريق الأقراص المخفّفة لنسبة السكر في الدم، واتباع نظام غذائي صحي بجانب التمارين الرياضية.

لا تأثير على الأنشطة

ولفت البروفيسور الأغا أن النمط الأول من السكري يستمر بلا نهاية إذ لا يؤثر العلاج على الأنشطة الحياتية للمريض إذا كان هناك تعود ووعي ورعاية سليمة وكذلك انتظام في أخذ الجرعات وقياس مستوى نسبة سكر الدم.

نصائح ووصايا صحية

وشدد البروفيسور الأغا، على أنه يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول تناول وجبات منتظمة ووجبات خفيفة للحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، إذ يمكن لأخصائي التغذية المختص بالسكري المساعدة في وضع خطة لتناول الطعام، وتساعد الحمية والرياضة أيضًا على خفض مستويات السكر في الدم.

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