2020-07-19

مدارس أهلية بالرياض تستبعد من لم يسدد الرسوم الدراسية قبل يوم عرفة !!

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت مدارس أهلية في الرياض أولياء الأمور إلى سرعة سداد رسوم الفصل الدراسي المقبل والمديونيات المتأخرة قبل يوم عرفة لضمان عدم استبعاد الطالب من المدرسة.

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وقالت المدارس في رسالة لأولياء الأمور إنه وبناءً على بروتوكولات وزارة الصحة التي تنص على التباعد الاجتماعي، وتعليمات وزارة التعليم بتقليص أعداد الطلاب في الفصول الدراسة؛ ونظرًا لزيادة أعداد الطلاب الراغبين في التسجيل، نأمل منكم سرعة تسديد المستحقات المالية المتأخرة عليكم، وكذلك رسوم الفصل الدراسي القادم لضمان مقعد ابنكم للعام القادم.

وأضافت المدارس في رسالة إلى أولياء الأمور إنه بعد تاريخ ( 9 ) ذي الحجة سوف يتم قبول بديل عمّن لم يُسدد الرسوم حتى ذلك التاريخ !!

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