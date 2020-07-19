- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم مدارس أهلية بالرياض تستبعد من لم يسدد الرسوم الدراسية قبل يوم عرفة !! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مدارس أهلية بالرياض تستبعد من لم يسدد الرسوم الدراسية قبل يوم عرفة !!
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت مدارس أهلية في الرياض أولياء الأمور إلى سرعة سداد رسوم الفصل الدراسي المقبل والمديونيات المتأخرة قبل يوم عرفة لضمان عدم استبعاد الطالب من المدرسة.
وقالت المدارس في رسالة لأولياء الأمور إنه وبناءً على بروتوكولات وزارة الصحة التي تنص على التباعد الاجتماعي، وتعليمات وزارة التعليم بتقليص أعداد الطلاب في الفصول الدراسة؛ ونظرًا لزيادة أعداد الطلاب الراغبين في التسجيل، نأمل منكم سرعة تسديد المستحقات المالية المتأخرة عليكم، وكذلك رسوم الفصل الدراسي القادم لضمان مقعد ابنكم للعام القادم.
وأضافت المدارس في رسالة إلى أولياء الأمور إنه بعد تاريخ ( 9 ) ذي الحجة سوف يتم قبول بديل عمّن لم يُسدد الرسوم حتى ذلك التاريخ !!
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر مدارس أهلية بالرياض تستبعد من لم يسدد الرسوم الدراسية قبل يوم عرفة !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.