اللواء الجعيد: عقوبة نقل الحجاج المخالفين تصل للسجن 6 أشهر والغرامة 50 ألف ريال

2020-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد الجعيد أنه سيتم تطبيق عقوبات السجن والغرامة المالية بحق مخالفي تعليمات حج 1441 الذي يأتي وسط إجراءات احترازية مشددة.

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ولفت اللواء خالد الجعيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن من بين أعمال المديرية العامة للجوازات في حج هذا العام إصدار القرارات الإدارية بحق الناقلين المخالفين الذين ينقلون الحجاج دون تصريح وذلك من خلال عدة مواقع في مداخل مكة المكرمة حيث تتواجد لجان الجوازات في تلك المراكز على مدار 24 ساعة لتوقيع العقوبات على المخالفين.

وأضاف أن العقوبات في المرة الأولى تشمل السجن 15 يومًا وغرامة 10 آلاف ريال عن كل حاج تم نقله، ترحيل الناقل إن كان من الوافدين بعد أداء العقوبة ويمنع من دخول المملكة، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي.

وأضاف أنه عند تكرار المخالفة للمرة الثانية ستكون العقوبة السجن لمدة شهرين والغرامة تصل 25 ألف ريال، مع ترحيل الناقل إن كان وافدًا والمطالبة بمصادرة المركبة بحكم قضائي وفي المرة الثالثة السجن مدة لا تتجاوز 6 شهور وغرامة 50 ألف ريال عن كل حاج مع ترحيل الناقل إن كان وافدًا والمطالبة بمصادرة المركبة بحكم قضائي.

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