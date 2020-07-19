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قائد قوات أمن الحج: غرامة الحج بدون تصريح 10 آلاف ريال
تتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان، أنه لن يتم السماح بدخول المشاعر المقدسة لأي شخص لا يحمل تصريح الحج، مشيرًا إلى تطبيق عقوبات صارمة طبقت سابقًا، فضلًا عن عقوبة مالية إضافية على المخالفين.
وأضاف قائد قوات أمن الحج، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، للإعلان عن الخطة الأمنية استعدادًا لموسم حج هذا العام، أن هناك إجراءات احترازية خلال مناسك الحج لهذا العام، مشددًا على عدم وجود حملات أو مكاتب لحج هذا الموسم، موضحًا أن حج هذا العام سيتم بأعداد محدودة وفق إجراءات احترازية، وسيكون هناك طوق أمني كامل على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم.
وشدد قائد قوات أمن الحج، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، على عدم السماح بدخول المشاعر المقدسة إلا بموجب تصريح مسبق من الجهات المختصة، محذرًا من تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين والتي قد تصل إلى غرامة 10 آلاف ريال.
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