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تكليف زعقان مديرًا عامًّا لهيئة حقوق الإنسان بجازان
متابعات الخليج 365- جازان
صدر اليوم قرار نائب رئيس مجلس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، بتكليف المستشار علاء بن حسن زعقان مديرًا عامًّا لفرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة جازان.
ورفع علاء زعقان شكره وتقديره إلى رئيس ونائب رئيس مجلس هيئة حقوق الإنسان، معربًا عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له نحو بذل المزيد من الجُهد في سبيل خدمة دينه ومليكه ووطنه.
“متابعات الخليج 365” تتقدم بخالص التهاني لـ“علاء”، متمنية له مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياته العملية.
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