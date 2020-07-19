جازان تسجل 147 حالة كورونا جديدة وصبيا تتصدر بـ30 إصابة

2020-07-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 16 مدينة، حيث سجلت جازان 29 إصابة، وصبيا 30 إصابة، وبيش 20 إصابة، وأبو عريش 12 إصابة، والعيدابي 11 إصابة، وصامطة 10 إصابات، والريث 9 إصابات، والطوال 7 إصابات، وفرسان 6 إصابات، وأحد المسارحة 3 إصابات، وفيفاء 3 إصابات، وضمد إصابتين، والموسم إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من العارضة، والدائر، والدرب، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 6 حالات شفاء، بينما تم تسجيل حالة وفاة في أبو عريش.

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إجمالي حالات كورونا في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 4362 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2946 حالة، وبلغ عدد الوفيات 46 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1370 حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 2504 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 250920 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 197735 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2486 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 50699 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2180 حالة.

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