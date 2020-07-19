- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغين عن وقوع حادثي انقلاب.
وأضاف الزهراني أن وقت بلاغ الحادث الأول كان في تمام الساعة: 1:31 منتصف الليل في معشوقة وتحديدًا بمفرق البعيثة مع تربة.
وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود 3 إصابات نتج عنها حالتا وفاة بالموقع، وإصابة من بسيطة إلى متوسطة، وتم التدخل إسعافيًّا له ونقله إلى مستشفى قياء من قبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.
وتابع: كان الحادث الثاني عبارة عن انقلاب آخر بعقبة غامد الزناد ورود البلاغ الثاني لغرفة العمليات في تمام 7:15 صباح اليوم، وتم توجيه الفرقة للموقع، وعند وصولهم اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليها، سائلًا الله السلامة للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفين.
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 05:50 PM
الأول عند مفرق البعيثة مع تربة والثاني بعقبة غامد الزنادحادثا انقلاب منفصلان في الباحة يخلفان ثلاث وفيات وإصابات متعددة
أوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغين عن وقوع حادثي انقلاب.
وأضاف الزهراني أن وقت بلاغ الحادث الأول كان في تمام الساعة: 1:31 منتصف الليل في معشوقة وتحديدًا بمفرق البعيثة مع تربة.
وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود 3 إصابات نتج عنها حالتا وفاة بالموقع، وإصابة من بسيطة إلى متوسطة، وتم التدخل إسعافيًّا له ونقله إلى مستشفى قياء من قبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.
وتابع: كان الحادث الثاني عبارة عن انقلاب آخر بعقبة غامد الزناد ورود البلاغ الثاني لغرفة العمليات في تمام 7:15 صباح اليوم، وتم توجيه الفرقة للموقع، وعند وصولهم اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليها، سائلًا الله السلامة للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفين.
، حادثا انقلاب منفصلان في الباحة يخلفان ثلاث وفيات وإصابات متعددة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حادثا انقلاب منفصلان في الباحة يخلفان ثلاث وفيات وإصابات متعددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.