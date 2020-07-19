شكرا لمتابعة خبر عن قصة مؤثرة لمواطنة استأجرت شقة ووجدت في بعض اللمبات كاميرا تجسّس " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):رصد مقطع فيديو قصة واقعية لمواطنة استأجرت شقة ووجدت في بعض اللمبات والأفياش " كاميرا " تجسّس وبها ذاكرة ميموري لتسجيل الأحداث.
وبدا في المقطع المتداول كاميرا باللمبات الكهربائية في الشقة والأباجورة، حيث أن الكاميرا تستطيع مراقبة من بعدها الشقة عن بعد عبر الجوال من خلال تطبيق ذكي.
ووفقا للمقطع المتداول فإن الكاميرا التي توجد في اللمبة بها ميكروفون وسماعة، ولذا يجب الوعي والحذر عند الاستئجار لما تشكله كاميرات التجسس من كوارث غير طبيعية للمستأجرين.
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