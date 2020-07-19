شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الملك سعود مع أخيه الصغير الذي توفي من الأنفلونزا الإسبانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت صورة تاريخية نادرة، الملك سعود "رحمه الله" مع أخيه الصغير الأمير فهد الأول الذي توفي عام 1919 من الأنفلونزا الإسبانية.

ونشر حساب "الملك سعود" الصورة النادرة، مؤكدًا أن الأمير فهد الأول كان عمره عشرة سنوات وربته الأميرة وضحى العريعر (أم تركي ) الأول، لوفاة والدته لولوة بنت صالح بن دخيل وهو رضيع.

وأشار إلى أنه تم التقاط الصورة بواسطة المصور عبدالله فيلبي في القصيم عام 1919 م.