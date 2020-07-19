شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قائد قوات أمن الحج: لن يُسمح بدخول المشاعر بدون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد قائد قوات أمن الحج، اليوم الأحد، إجراءات احترازية خلال مناسك الحج لهذا العام، لافتًا إلى أنه لن يُسمح بدخول المشاعر بدون تصريح.
وأوضح قائد قوات أمن الحج، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن عدد الحجاج المحدود يشمل مختلف الجنسيات، فيما لا يوجد حملات أو مكاتب لحج هذا الموسم.
وأشار إلى أن السجن 15 يوما وغرامة 10 آلاف ريال للناقلين المخالفين للمرة الأولى، كما أن قوات أمن الطرق تشارك بـ 6 مهام خلال حج هذا العام.
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