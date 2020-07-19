شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏قائد قوات أمن الحج: لن يُسمح بدخول المشاعر بدون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد ‏قائد قوات أمن الحج، اليوم الأحد، إجراءات احترازية خلال مناسك الحج لهذا العام، ‏لافتًا إلى أنه لن يُسمح بدخول المشاعر بدون تصريح.

وأوضح ‏قائد قوات أمن الحج، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن عدد الحجاج المحدود يشمل مختلف الجنسيات، ‏فيما لا يوجد حملات أو مكاتب لحج هذا الموسم.

‏وأشار إلى أن السجن 15 يوما وغرامة 10 آلاف ريال للناقلين المخالفين للمرة الأولى، كما أن قوات أمن الطرق تشارك بـ 6 مهام خلال حج هذا العام.