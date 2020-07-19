شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: لم يثبت انتقال الفيروس عبر الطعام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أنه لم يثبت انتقال الفيروس المستجد عبر الطعام.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 2504 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.