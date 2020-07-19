شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة تشكر أبطالها على أكبر شاشة رقمية بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت وزارة الصحة الشكر لمنسوبيها لجهودهم في خدمة المواطنين والمقيمين في أكبر شاشة رقمية تقع في طريق الملك عبدالعزيز بجدة. وجهت وزارة الصحة الشكر لمنسوبيها لجهودهم في خدمة المواطنين والمقيمين في أكبر شاشة رقمية تقع في طريق الملك عبدالعزيز بجدة. وكشفت الصورة التي أظهرت لوحة الشكر الضخمة عبارة" شكرا أبطال الصحة" مع صور منسوبي الصحة من مختلف الكوادر. يشار إلى أن "الصحة" دأبت على إنتاج قصص ومقاطع فيديو تسلّط الضوء على جهود منسوبيها في الميدان، إضافة لبثها رسائل تحفيزية للموظفين والموظفات.

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