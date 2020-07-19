شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 2504 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 2504 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 3517 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 197735 حالة تعافي؛ فضلًا عن تسجيل 39 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2486 حالة وفاة.

وقال متحدث وزارة الصحة: " استقرار في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات، وذلك ما يعكس ثمار الجهود بالتزام الجميع"؛ لافتًا إلى انخفاض العدد الإجمالي للحالات الحرجة بنسبة 2.5%؛ مضيفًا: " من الاستفسارات المتلقاة عبر شارك في المؤتمر الصحفي (انتقال الفيروس عبر الطعام، نشاط الفيروس والتحكم، انخفاض عدد المصابين).