شكرا لمتابعة خبر عن جولات البلدية النسائية بأمانة الطائف تغلق حماما مغربيا وتضبط منتجات مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): ضبطت أمانة الطائف منتجات منتهية الصلاحية كما أغلقت غرف بحمام مغربي. ضبطت أمانة الطائف منتجات منتهية الصلاحية كما أغلقت غرف بحمام مغربي. وأعلنت امانة الطائف عبر حسابها "تويتر" بأن جولات البلدية النسائية أسفرت عن ضبط منتجات منتهية الصلاحية و اجهزة صحية غير مسموح استخدامها في مرافق التزيين النسائي ، كما جرى إغلاق غرف حمام مغربي.

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