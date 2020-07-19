شكرا لمتابعة خبر عن شرطة الأفلاج تكرم "الدوسري" بعد أن أبلغ عن واقعة التحرش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):

بعد تكريمه من قبل رجل أعمال، قررت شرطة الأفلاج تكريم الشاب أنس الدوسري، الذي فصل من عمله بعد أن أبلغ عن أحد الزملاء بالعمل بتحرشه بالمتسوقات في أحد المحلات التجارية.

واستقبل مدير دوريات الشرطة الدكتور عبدالهادي العرجاني الشاب وشكره على موقفه النبيل وإقدامه على أداء واجبه وإبلاغ الجهات المختصة دون محاباة لأحد.

يذكر أن الجهات الأمنية حققت في بلاغ الدوسري تجاه أحد المقيمين من جنسية عربية، حيث أثبتت كاميرات المراقبة واقعة التحرش، وقامت بضبط الجاني واتخاذ اللازم معه حسب الاختصاص.

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