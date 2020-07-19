شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة تدفق السيول من سد تبالة في بيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة تدفق السيول من سد تبالة في بيشة، بعد فتح عبارات السد، اليوم الأحد.

وأطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة اليوم، بوابات سد وادي "تبالة" لتصريف ستة ملايين متر مكعب من مياه السد الواقع غرب محافظة بيشة؛ لتغذية الآبار الجوفية في بطون الأودية وعلى ضفافها والاستفادة من المخزون في ري مزارع النخيل المنتشرة على ضفافه .

وكان الفرع أطلق الأسبوع الماضي كمية تقدر بـ 200 ألف متر مكعب من سد "القوباء" لسقيا المزارع وتغذية الآبار المنتشرة على ضفاف الوادي.

يذكر أن سد وادي "تبالة" يحتجز حاليا 26 مليون متر مكعب من المياه.