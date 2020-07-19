شكرا لمتابعة خبر عن أمير الجوف بوجه بإنشاء "سوق حراج تمور" بمدينة سكاكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

قرر أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بإنشاء "سوق حراج تمور الجوف" بمدينة سكاكا، ووجه أمانة المنطقة لتنفيذ ذلك، بهدف تسويق تمور الرطب لمزارعي المنطقة مع بداية نزول الإنتاج.

وأوضح أمين الجوف، المهندس عاطف الشرعان، إن توجيه أمير المنطقة يأتي اهتماماً منه بمنتجات مزارعي الجوف من التمور، ولإيجاد نافذة تسويقية حقيقية وطرق متنوعة لعرض منتج الرطب، مشيراً إلى أن التمور تمثل اليوم رافداً اقتصادياً مهماً للمملكة لتنويع مصادر الدخل ورفع نسبة الصادرات.

وأفاد المهندس الشرعان أن الموقع سيكون جاهزاً قبل بداية موسم الرطب في المنطقة، من خلال تخصيص سوق "حراج تمور الجوف" بجوار دوّار المغازل، وستعمل الأمانة على توفير أماكن للباعة، من خلال إنشاء موقع خاص بساحة السوق للدلالين، وتخصيص مداخل خاصة لسيارات الباعة ومرتادي السوق