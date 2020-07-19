شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تطلق خدمة حجز موقع لبيع الأغنام في عدة مراكز بالعاصمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت أمانة منطقة الرياض عن خدمة إلكترونية لحجز موقع لبيع الأغنام خلال موسم عيد الأضحى المبارك . أعلنت أمانة منطقة الرياض عن خدمة إلكترونية لحجز موقع لبيع الأغنام خلال موسم عيد الأضحى المبارك . وقالت الأمانة ان هناك مواقع بيع مؤقته يمكن الحجز فيها وهي : 1-حي الجنادرية : الأرض الواقعة شمال أكاديمية الأمير نايف بن عبد العزيز . 2-ساحة السلام مول : الأرض الواقعة على تقاطع شارع إسحاق مع الدائري الغربي . 3-حي الملقا : شمال طريق الملك سلمان بين طريق أبي بكر وطريق الملك عبد العزيز . Advertisements 4-حي العارض : الأرض الواقعة على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق . 5-حي ظهرة لبن : الأرض الواقعة شرق طريق الدائري الغربي بإتجاه الشمال بحي لبن . 6-حي بدر: الأرض الواقعة بين شارعي الخليفة المأمون وأم عمارة . ويأتي ذلك لتيسسير وصول السكان لمراكز البيع والحد من الزحام وتنظيم المراكز ورفع جودتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الرياض تطلق خدمة حجز موقع لبيع الأغنام في عدة مراكز بالعاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.