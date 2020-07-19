السعودية: حقيقة وفاة اللواء عبدالحميد المزيني

تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، خبر وفاة اللواء عبدالحميد المزيني قائد قوات التحالف العربي، حيث لم يصدر أي تصريح رسمي من الجهات الرسمية تنفي أو تؤكد ذلك.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد انتشر خبر وفاة اللواء عبدالحميد المزيني كنار في الهشيم في السعودية، انتشار أخبار باستهداف الحوثين بعد عدة محاولات فاشلة من اغتياله في مأرب.

وقال الناشط إبراهيم بن عطاالله:" قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي يكرم اللواء ركن عبدالحميد المزيني قائد قوات التحالف في مأرب وقلده نوط القياده و نوط الشجاعه للمره الثانيه اللواء عبدالحميد من ابطال عاصفة الحزم وقد حاول الحوثيين استهدافه اكثر من مره وعندما فشلوا نشروا خبر كاذب عن وفاته وجه مُبتسم".

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والحوثين حركة أنصار الله ، (كانت تسمى بحركة الشباب المؤمن) هي حركة سياسية دينية مسلحة تتخذ من صعدة شمال اليمن مركزا رئيسيا لها. عرفت بالإعلام باسم الحوثيين نسبة إلى مؤسسها بدر الدين الحوثي. ويعد المرشد الديني للجماعة.

وتأسست الحركة عام 1992 نتيجة مايشعرون أنه تهميش وتمييز ضد الهاشميين من الحكومة اليمنية. عرف عن انتماء قادة الحركة وأعضائها إلى المذهب الزيدي.، وبالرغم من أن الحركة تُقاد من قبل شخصيات هاشمية زيدية كاريزماتية وتستلهم وجودها من التراث الهاشمي الزيدي اليماني، فهي ليست تحدياً للحكومة اليمنية ولا مظهر محلي من مظاهر الهلال الشيعي العابر للقوميات.

ولا ينكر الحوثيين هدفهم الرئيسي باعادة احياء الإمامة/الخلافة في اليمن ويرون جواز ان يكون رئيس/حاكم الدولة ليس هاشمي لكن الإمام/الخليفة يجب ان يكون هاشمي حسب معتقدهم. فجميع اعمالهم مستمدة من تاريخ الأئمة الرسيين الهاشميين الذين حكموا اليمن الف سنة.