السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا خلال شهر ونصف

أكدت السلطات الصحية السعودية اليوم الأحد، تسجيل أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة منذ شهر ونصف، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، رصد 39 وفاة و2504 إصابات بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 40 وفاة و2565 إصابة يوم أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ الثالث من يونيو الماضي عندما تم رصد 1975 إصابة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 250920، بما في ذلك 2486 حالة وفاة و50699 حالة نشطة منها 2180 مريضا في حالة حرجة، بحسب موقع روسيا اليوم.

وتماثل 3517 مريضا للشفاء في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 197735 شخصا.



