السعودية تكشف عن استعداداتها وإجراءاتها الأمنية لموسم الحج 2020

أعلنت السلطات الأمنية السعودية اليوم الأحد 19 يوليو عن استكمال الاستعدادات لموسم الحج 2020، مؤكدة فرض اجراءات مشددة لمنع دخول المشاعر بدون اذن أو تصريح رسمي.

وأعلن قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبد الرحمن الطويان، عن استكمال الاستعدادات لموسم حج هذا العام، مشيراً إلى أنه لا توجد حملات أو مكاتب لحج هذا الموسم.

وأضاف الطويان خلال مؤتمر صحافي، أنه تم نصب طوق أمني كامل على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم، وأنه «لن نسمح بدخول المشاعر إلا للمصرح لهم، والعقوبات تنتظر المخالفين وهي الغرامة 10 آلاف ريال».

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وأكد وجود إجراءات مشددة لمنع دخول المشاعر من دون تصريح، مشيراً إلى أن عدد الحجاج المحدود يشمل مختلف الجنسيات.

وشدد الطويان على وجود عقوبات على من يدخل المشاعر المقدسة من دون تصريح، ووجود إجراءات احترازية خلال مناسك الحج لهذا العام.

من جانبها، أكدت مديرية الجوازات السعودية وجود عقوبات بالسجن وغرامة مالية لمخالفي تعليمات الحج.

كما أُعلنت عن عقوبات على الشركات التي تنقل حجاجاً من دون تصاريح.لا