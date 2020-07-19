بالصور.. إغلاق ٥ محال ومصادرة مواد غذائية مجهولة المصدر بالقطيف

خلال جولات رقابية الأسبوع الماضي

نفَّذت أمانة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف، الأسبوع الماضي، ١٥٢ جولة رقابية استهدفت المحلات التجارية والغذائية، أسفرت عن إغلاق ٥ محلات تجارية ومصادرة ٣٩٥ كجم مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن الفرق الرقابية زارت 978 منشأة غذائية وتجارية في محافظة القطيف؛ وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات النظامية والاحترازية. وأشار إلى أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد السريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940. Advertisements اقرأ أيضًا: أمانة الشرقية تضبط 41 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية أمانة الشرقية تنفذ 919 جولة رقابية وتعقم وتطهر 1036 موقعًا

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