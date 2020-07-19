200 ألف مراجع للمراكز الصحية بحفر الباطن خلال 3 أشهر

حصلوا على أنواع الرعاية كافة
قدَّمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة حفر الباطن خدماتها العلاجية والتشخيصية والدوائية لـ208,160 مراجع خلال الـ 3 أشهر الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وقال فيصل محمد الشمري، مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية والمتحدث الرسمي بصحة حفر الباطن، إنَّ تلك الخدمات تشمل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمتنوعة في عيادات الأمراض المزمنة وعيادات الأسنان وعيادات الحوامل وعيادات الأطفال، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة، وصرف الأدوية للمراجعين والمراجعات، وتقديم الخدمات للمراجعين لعيادات تطمن ومراكز السحب لأعراض كورونا المستجد.
وأضاف أنَّ صحة حفر الباطن تسعى لتقديم جميع الخدمات العلاجية والوقائية بمختلف التخصصات لجميع أفراد المجتمع خلال جائحة فيروس كورونا المستجد«كوفيد-19» في منشآتها الصحية كافة، ومنها مراكز الرعاية الصحية لكونها أكثر قربًا للمستفيد لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية، وتقلل من الازدحام في أقسام الطوارئ.
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