رئيس جامعة الملك عبدالعزيز وقائد الأمن البيئي يبحثان التعاون المشترك

ناقش رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي وقائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد الركن ساهر الحربي، اليوم الأحد، أطر التعاون الأكاديمي في تطوير القدرات والتدريب والاستشارات.

جاء ذلك بحضور عضو مجلس الشورى الدكتور سالم الحربي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني، وعدد من القيادات من الجهتين.

وفي البداية، رحَّب رئيس الجامعة بالوفد الزائر، مؤكدًا على استعداد الجامعة لخدمة قطاع الأمن البيئي الذي يخدم مصلحة الإنسان والوطن في سبيل تحقيق التنمية البيئية المستدامة في المملكة، فيما يخص التدريب وتوفير تدريس بعض البرامج الأكاديمية التي تخدم منسوبي القطاع، ومواصلة التنسيق المستمر في جميع الجوانب التعليمية والتدريب والاستشارات والبحوث.

Advertisements

من جانبه، شكر قائد القوات الخاصة للأمن البيئي الحفاوة والرغبة لدى الجامعة في العمل المشترك بين الجانبين، لافتًا إلى أهمية بناء ورفع كفاءة قدرات العاملين بالأمن البيئي، وتأهيلهم لتطبيق أفضل الممارسات والأعمال التي تكفل الوصول للأهداف والنتائج التي تتطلع لها قيادتنا الرشيدة من قطاع القوات الخاصة للأمن البيئي.

اقرأ أيضًا:

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز: قرار مسار استقلال 3 جامعات يحقق تطلعات القيادة في تطوير التعليم الجامعي

تعرف على مسار الدراسة المزدوجة من جامعة الملك عبدالعزيز ومعايير التقديم