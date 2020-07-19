نجاح عملية تجبير كسور متعددة لمصابة بمستشفى حوطة بني تميم

نجح فريق طبي في مستشفى حوطة بني تميم العام في إجراء عملية تجبير كسور لمصابة بكسر متفتت ومتبدل في أسفل عظم العضد وأصل لمفصل الرسغ الأيمن، بالإضافة إلى كسر مضاعف في صابونة الركبة اليمنى وكسر في عظام الفك؛ حيث وصلت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من صدمة عصبية وهبوط في الدورة الدموية.

وتم إجراء الإسعافات الأولية، وتثبيت الكسور مؤقتًا بجبائر، وجرى تحضيرها للعمليات بعد أن تم ضبط الحالة العامة وإعطاؤها السوائل والدم.

وأجرى الفريق الطبي عملية تثبيت كسر صابونة الركبة، وتم رد كسر مفصل الرسغ وتثبيته باستخدام مثبت خارجي للرسغ، وتعضيد التثبيت باستخدام أسياخ كيرشنر نتيجة التفتت الشديد.

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وخرجت المُصابة من العمليات إلى قسم التنويم وحالتها مستقرة وعلاماتها الحيوية طبيعية وبصحة جيدة.

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