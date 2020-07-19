منها 57 حالة نادرة وحرجة..

أجرى مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة 1827 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية للكبار والأطفال خلال النصف الأول من العام الجاري 2020م. وبيَّنت صحة المدينة المنورة أن المركز أجرى 1648عملية في معمل القسطرة القلبية للكبار والأطفال منها 57 حالة نادرة وحرجة، و179 عملية قلب مفتوح منها 31 عملية للمعتمرين و4 عمليات شديدة الخطورة للشريان الأبهر. Advertisements وأظهرت الإحصائية أنه تم تنويم 1180 مريضًا في المركز خلال النصف الأول من العام فيما استفاد 7176 مراجعًا من الخدمات الطبية التي قدمتها العيادات الاستشارية الخارجية . اقرأ أيضًا: المدينة المنورة.. عملية نادرة لإنقاذ طفل ابتلع بطارية وتوقفت في المريء 16 ساعة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1827عملية جراحية بمركز القلب بالمدينة المنورة في 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.