«أمانة جدة» تتلف 24 من البسطات والعربات بنطاق العزيزية

منعًا لتفشي فيروس كورونا
تواصل أمانة أعمالها في مكافحة الباعة الجائلين في عدد من الأحياء بمساندة الجهات الأمنية ضمن جهودها المستمرة لمنع الظواهر السلبية، منعًا لتفشي مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد الشافعي أن الفرق الميدانية باشرت المواقع، وصادرت الخضراوات والفواكه؛ حيث جرى إتلاف ٢٤ من البسطات والعربات.
وأكد أن الحملة لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين داخل الحي السكني والميادين والشوارع، مضيفًا أن ذلك يأتي ضمن خطة البلدية لتحقيق الرقابة الفعَّالة والحد من الظواهر السلبية منعًا لتفشي فيروس كورونا من خلال تكثيف وجود مفتشيها في الأماكن والميادين الرئيسية، واستمرارية الحملات على شوارع وأحياء النطاق.
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