إنقاذ عين طفل بعملية نوعية في مستشفى أبها للولادة والأطفال

تعرض لجروح قطعية عميقة..
في عملية نوعية، نجح فريق طبي مختصّ في قسم طب وجراحة العيون بمستشفى أبها للولادة والأطفال؛ في إنقاذ عين طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات، تعرَّض لجروح قطعية عميقة أدَّت إلى قطع وتهتك في القناة الدمعية والجفن السفلي من العين اليسرى.
وأجرى الفريق الطبي المختص العملية بواسطة تقنية (mini monoka)، والتي تعمل على إعادة الجفن ومجرى الدمع لوضعه الطبيعي، بقيادة استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمد البارقي، وتكللت العملية بالنجاح بعدما استغرقت مدَّتها ساعة كاملة، كما أسهم التدخل الطبي السريع في عدم حدوث مضاعفات للحالة.
وثمّن مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، الدعم الكبير والمتواصل من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري، ومتابعة المساعد للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله قداح، حيث أصبحت هذه العمليات تجرى في المنطقة بدلًا من الحاجة لتحويلها إلى مراكز متخصصة.
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