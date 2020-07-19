«المياه الوطنية» تنفذ مشروعات جديدة بمحافظات نجران الشمالية

قامت شركة المياه الوطنية مؤخرًا، بتلبية احتياجات أكثر من 40 ألف نسمة في المحافظات الشمالية بمنطقة نجران (يدمة وحبونا وبدر الجنوب)، من مياه الشرب بالعديد من المشروعات.

وشرعت شركة المياه الوطنية، في استكمال عقد تنفيذ مشروع مياه الشرب للمحافظات الشمالية، باستكمال أعمال تنفيذ 3 محطات ضخ، و3 خزانات أرضية تشغيلية، و3 خزانات علوية بتكلفة تزيد عن 10 ملايين ريال؛ وذلك لرفع نسبة تغطية خدمات المياه، ومواكبة الطلب عليها في المنطقة.

وأوضح المدير العام لخدمات المياه بمنطقة نجران المهندس محمد آل عتيق، أن المشروع سيخدم نحو 40 ألف نسمة من سكان هذه المحافظات.

وبيَّن آل عتيق أنه سيتم من خلال هذا المشروع الانتهاء من استكمال تشييد 3 محطات ضخ، و3 خزانات أرضية تشغيلية بسعة 2500 متر مكعب لكل خزان، و3 خزانات علوية بسعة 300 متر مكعب لكل خزان.

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وذكر أن المشروع جاء ليتوافق مع تنفيذ الخطة التوسعية من أجل تحسين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكدًا أن المشروع يأتي تطبيقًا لاستراتيجية شركة المياه الوطنية في تنفيذ أهدافها التنموية المقررة وفق الجداول الزمنية المبنية على مبادرات ورؤية المملكة 2030.

وأفاد آل عتيق بأن الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة نجران تنفذ حاليًّا، عددًا من المشاريع الحيوية المهمة لقطاعي المياه والمعالجة البيئية، وإنشاء شبكات للمياه، إضافة إلى تنفيذ شبكات وخطوط رئيسية لخدمات الصرف الصحي، وتشييد خزانات للمياه، ومحطات للضخ وأخرى للرفع، وخطوط للطرد، وتنفيذ مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.

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