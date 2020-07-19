بالصور.. تطوير مجالات التعاون بين جامعة جازان ولجنة مكافحة المخدرات

نيابةً عن رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني، اجتمع وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق بوفد اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة المستشار اللواء خالد الشهري، وبحضور عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين؛ وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال الدراسات والأبحاث والمسوحات البحثية.

وفي بداية اللقاء، رحَّب الدكتور إسحاق بوفد اللجنة، مؤكدًا أن الجامعة شريك أساسي لها في كل ما يخدم الوطن علميًّا وبحثيًّا ومجتمعيًّا، مضيفًا أن الجامعة تولي جانب المؤثرات العقلية والسموم، اهتمامًا كبيرًا من خلال إنشائها مركز أبحاث المؤثرات العقلية الذي قدَّم مبادرات متنوعة في مجال البحث العملي والدراسات بجانب الفعاليات التوعوية.

فيما أشار عميد كلية الطب وعضو اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور أنور مكين، إلى تواصل جهود جامعة جازان مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عبر تنفيذ العديد من المبادرات من خلال مركز أبحاث المؤثرات العقلية «سارك» بجانب حرص الجامعة على إطلاق الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والعديد من البرامج البحثية والوقائية والتدريبية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

من جانبه، أشار اللواء خالد الشهري إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، تهتم بتعزيز الجانب العلمي والبحثي للحد من مشكلة تعاطي المخدرات عبر دعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة.

Advertisements

ونوه «اللواء الشهري» بجهود الجامعة التي تعد من أبرز الجامعات السعودية في إصدار الدراسات والأبحاث والمبادرات في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، موضحًا أن اللجنة تهدف من هذه الزيارة إلى الاستفادة من خبرات جامعة جازان وتجاربها ودراساتها فيما يخص المؤثرات العقلية ولنقاش مجالات جديدة للتعاون من خلال عقد اتفاقيات التعاون والشراكات المستقبلية.

اقرأ أيضًا:

تعرف على شروط القبول بجامعة جازان.. تبدأ الأحد وتستمر للخميس

جامعة جازان تعلن عن موعد التسجيل في 17 برنامجًا ودبلومًا