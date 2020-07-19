السعودية اليوم / باكستان تسجل 1579 إصابة بفيروس كورونا



إسلام آباد 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

سجلت باكستان 1579 إصابة بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 263495 حالة، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5568 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 204276 شخصا، و 1763 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

16:51ت م

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إسلام آباد 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسسجلت باكستان 1579 إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، و46 حالة وفاة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 263495 حالة، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5568 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 204276 شخصا، و 1763 حالة في وضع حرج.// انتهى //16:51ت م0156

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