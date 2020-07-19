

الطائف 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

نجح مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في إجراء عملية استبدال صمام عن طريق القسطرة TAVI في قسم قسطرة القلب، حيث وصل المريض للمستشفى وهو سبعيني يعاني من أعراض جلطة، وبعد الكشف على المريض تبين وجود انسداد في 3 شرايين، إضافة إلى ضيق في أحد صمامات القلب، مما استدعى إجراء عملية قلب مفتوح، لكن الفريق الطبي قام بعمل معالجة للمريض عن طريق تركيب دعامات للشرايين، واستبدل الصمام عن طريق القسطرة .

// انتهى //

16:42ت م

0155





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استبدال صمام قلبي .. إنجاز طبي بتخصصي الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.