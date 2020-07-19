السعودية اليوم / سقوط صاروخي كاتيوشا في المنطقة الخضراء بوسط بغداد



بغداد 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

سقط صاروخا كاتيوشا في المنطقة الخضراء بوسط بغداد اليوم دون أن يُبلَّغ عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وبحسب شهود عيان فإن الصاروخين سقطا بساحة ترابية قرب مبنى السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.

ولم يصدر عن الجهات الأمنية العراقية أي بيان رسمي عن الحادث وملابساته حتى اللحظة.

// انتهى //

16:34ت م

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