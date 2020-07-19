السعودية اليوم/ انطلاق فعاليات "المعسكرات الصحراوية " بمحافظة أحد رفيدة



ظهران الجنوب 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

انطلقت مساء أمس فعاليات " المعسكرات الصحراوية " التي نظمتها لجنة التنمية السياحية بمحافظة أحد رفيدة، بمنتزه المربع جنوب المحافظة، بالتعاون مع بلدية المحافظة وذلك ضمن فعاليات صيف عسير 2020.

واوضح رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة محمد سالم الوادعي أن البلدية قامت بتوفير جميع الخدمات من سفلتة وإنارة وأرصفة ومظلات ودورات مياه في جميع أنحاء المنتزه البري البالغة مساحته أكثر من 2.5 مليون متر مربع ، لضمان نجاح مثل هذه الفعاليات , مشيراً إلى أن الموقع أصبح مقراً مناسباً لتنفيذ العديد من المبادرات كمبادرة التشجير التي انطلقت أمس بمشاركة عدد من السياح وزوار المحافظة.

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16:00ت م

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