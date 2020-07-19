السعودية اليوم / لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثاني عشر عن بعد



الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

عقدت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول

وشارك في الاجتماع أعضاء وفد المجلس المكون من معالي الأمين العام لمجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية محمد بن داخل المطيري، وأعضاء المجلس أعضاء لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ، والدكتور زهير بن فهد الحارثي، وعددٌ من المسؤولين في المجلس.

وأنهى المجتمعون في لجنة التنسيق البرلماني مراجعة أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، ودراسة الموضوعات المقترحة تحضيراً لرفعها للاجتماع الدوري الثالث عشر لأصحاب المعالي رؤساء المجالس الثلاثاء القادم.

كما بحثت اللجنة عددا من مذكرات الأمانة العامة المقدمة حول ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية، وما تم التوصل إليه بشأن النتائج والمقترحات عن ندوة دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتماد الموضوعات المقترحة للنقاش لإدراجها في بند الموضوعات الخليجية المشتركة بالاجتماع الدوري لأصحاب المعالي.

واستعرض الاجتماع تصور المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة، ومرئيات المجالس حول تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، واعتماد مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري الثالث عشر لأصحاب المعالي رؤساء المجالس، ومحضري الاجتماع الدوري الثاني عشر لرؤساء المجالس، والحادي عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.

ورفع المجتمعون في نهاية اجتماعهم التنسيقيٍ الموضوعات التي ستدرج على جدول أعمال الاجتماع الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي سيعقد بعد غد الثلاثاء.

// انتهى //

15:57ت م

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الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسعقدت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الثاني عشر، - عبر الاتصال المرئي- تحضيرًا للاجتماع الثالث عشر لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يستضيفه المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد غدٍ الثلاثاء.وشارك في الاجتماع أعضاء وفد المجلس المكون من معالي الأمين العام لمجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية محمد بن داخل المطيري، وأعضاء المجلس أعضاء لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ، والدكتور زهير بن فهد الحارثي، وعددٌ من المسؤولين في المجلس.وأنهى المجتمعون في لجنة التنسيق البرلماني مراجعة أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، ودراسة الموضوعات المقترحة تحضيراً لرفعها للاجتماع الدوري الثالث عشر لأصحاب المعالي رؤساء المجالس الثلاثاء القادم.كما بحثت اللجنة عددا من مذكرات الأمانة العامة المقدمة حول ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية، وما تم التوصل إليه بشأن النتائج والمقترحات عن ندوة دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتماد الموضوعات المقترحة للنقاش لإدراجها في بند الموضوعات الخليجية المشتركة بالاجتماع الدوري لأصحاب المعالي.واستعرض الاجتماع تصور المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة، ومرئيات المجالس حول تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، واعتماد مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري الثالث عشر لأصحاب المعالي رؤساء المجالس، ومحضري الاجتماع الدوري الثاني عشر لرؤساء المجالس، والحادي عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.ورفع المجتمعون في نهاية اجتماعهم التنسيقيٍ الموضوعات التي ستدرج على جدول أعمال الاجتماع الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي سيعقد بعد غد الثلاثاء.// انتهى //15:57ت م0137

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